Arequipa: madre agrede a una niña por pedirle un helado

Una madre habría agredido violentamente a su menor hija de tres años de edad tras haberle pedido un helado. Esta situación ha causado indignación por las redes sociales, ya que el video se ha vuelto viral. Esta agresión ocurrió en Arequipa.

Asimismo, en las imágenes se puede escuchar a otras madres de familia enfrentándose a la presunta agresora que limpia la sangre del rostro de la menor de edad. Además, la madre increpó a las personas que se encontraban en el lugar debido a que amenazaron con llamar a la Policía, lo que produjo a que respondiera de manera prepotente: “Ya, llámalo, pues, llámalo”.

PUEDES VER: Los Olivos: Sujetos atacan vehículo de la Sutran [VÍDEO]

Cabe mencionar, los hechos ocurrieron en las afueras del I. E. I. ‘Ciudad de Dios’, en el km 16 de Yura, Arequipa, donde estudia la menor.

Por otro lado, la madre justificó este accionar violento contra su propia hija manifestando: “Primeramente me ha pedido helados, no le he podido comprar”, se le escucha en el video difundido por el programa 24 Horas.

TAMBIÉN PUEDES VER: Narcotraficante mexicano enviaba droga con el logo de “Marca Perú”

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.