“Falsas ideas ambientalistas perjudican a la economía”

El titular de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, y el presidente del Instituto Invertir, Daniel Córdova, consideraron que los empresarios y el gobierno deben generar confianza en la población para evitar conflictos sociales, como el existente entre los comuneros de Fuerabamba (Apurímac) contra la mina Las Bambas.

“Los empresarios cometen un error al no salir hablar con la población o las ONG. Hay que generar confianza, no debemos romper los lazos de comunicación. Por ejemplo, se puede utilizar las redes sociales para estar presente porque si no las tenemos, no podremos saber qué dicen u opinan de nosotros, generando un alto grado de desconfianza”, indicó Cantuarias.

Asimismo, durante su participación en el `Segundo Foro de Colaboración Público-Privado: Industrias Extractivas y Desarrollo Local ¿Cómo prevenir y solucionar los conflictos sociales? ´, resaltó que es importante dejar la arrogancia a un lado, resolver las crisis de manera inmediata y reflexionar sobre el caso Lava Jato, que evidenció cómo la constructora Odebrecht y otras trasnacionales brasileñas pagaron coimas a diferentes autoridades peruanas para ser concesionarias de obras públicas.

Para Daniel Córdova, la minería tiene un rostro muy diferente a lo que era hace cuatro décadas, pero aún sufre algunos problemas, como la falta de comunicación y la manera de explicar sus argumentos.

“Hay una falta de comunicación y no saber cómo explicar sus sustentos técnicos. Algunas ONG tienen falsas ideas ambientalistas y se enfocan en los formales, cuando hay mineras ilegales y contaminan diferentes ecosistemas. Todo esto nos lleva a una realidad donde los conflictos entre la política y las comunidades influyen en la economía”, subrayó.

En el foro, que se realizó en Club Empresarial de San Isidro, también se presentó el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, quien enfatizó el trabajo social y de fiscalización que viene haciendo desde su cartera.

ESPECIALISTAS

El evento contó con la participación de José Muñoz, coordinador de Proyectos de la Oficina Países Andinos de la Fundación Friedrich Naumann; Marcelo de Andrade, fundador de Pronatura Internacional; Carlos Paredes, coordinador nacional de Sierra Productiva; y Beatriz Alva, gerente corporativa de Gestión Social y Comunicación de Petroperú.

POR: JUAN C. ÁNGELES MORENO

