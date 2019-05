Ica: Sismos de magnitudes 5.0, 4.7 y 4.9 se reportaron en Marcona, según IGP

Tres temblores en el sur. Durante esta madrugada se reportaron dos sismos de magnitud 5.0 (04:20 a.m) y 4.7 (04:36 a.m). Además, esta mañana (07:09 a.m) volvió a remecer la región de Ica con una magnitud de 4.9, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Vale resaltar que hasta el momento no se han registrado daños materiales ni pérdidas humanas.

El primer seísmo con magnitud 5.0 se registró a 57 kilómetros al noroeste de Marcona, Nazca-Ica. En esa línea, las redes sociales del IGP, indicó que tuvo una profundidad de 30 km y una intensidad de III Marcona.

El segundo movimiento telúrico con magnitud de 4.7 se registró a 66 kilómetros al noroeste de Marcona, Nazca-Ica. Además, tuvo una profundidad de 38 km y una intensidad de II Marcona.

Por último, el IGP señaló que esta mañana volvió a temblar el sur, en esta oportunidad tuvo una magnitud de 4.9. Su referencia fue a 63 kilómetros al noroeste de Marcona, Nazca-Ica. Asimismo, se reportó una profundidad de 45 km y una intensidad de II Marcona.

Recuerde que, según recomendaciones de Defensa Civil, ante un temblor lo mejor es actuar con calma y tener identificadas las zonas seguras dentro y fuera del hogar, a fin de evitar daños personales que lamentar.

Sugiere, además, tener una mochila de emergencia que contenga herramientas, radio portátil y alimentos básicos enlatados no perecibles. Perú se ubica en la zona Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica.

#COENInforma

Sismo de magnitud 5.0 ocurrido a 57 km al NO de Marcona, Nazca – Ica, fue percibido como leve por la población, no se reportan daños al momento. Monitoreo continúa en zonas vulnerables. | @indeciperu pic.twitter.com/WhdstXNGIs — COEN Perú (@COENPeru) May 30, 2019

. @DHN_peru reporta que sismo de magnitud 4.7 ocurrido 66 km al NO de Marcona, Nazca – Ica., no genera tsunami en el litoral peruano. https://t.co/C2ZhaWaf2f — COEN Perú (@COENPeru) May 30, 2019

#COENInforma

Sismo de magnitud 4.9 ocurrido a 66 km al NO de Marcona, Nazca – Ica, fue percibido como leve. No se reportan daños al momento. Monitoreo continúa en zonas vulnerables. | @indeciperu pic.twitter.com/MJAMVQV57t — COEN Perú (@COENPeru) May 30, 2019

