Joven que denunció a futbolistas por violación: “Estaba bajo los efectos del alcohol y ellos se aprovecharon”

Afirmó que no busca ningún beneficio con la denuncia en contra de los futbolistas profesionales y aclaró que solo quiere justicia.

Rompe su silencio. La joven que fue supuestamente violada por futbolistas profesionales en una fiesta de Lurín aclaró para América Noticias que solo quiere “justicia”. En esa misma línea, afirmó que “ellos están tratando de dejarme mal parada. Están ahora libres y eso es injusto”, aseveró.

Asimismo, resaltó que se encontró con el jugador de Alianza Lima en el centro comercial Plaza San Miguel y que fueron a la casa de uno de sus amigos, para luego dirigirse al sur. “Yo no conozco a ninguno de sus amigos. Recién esa vez los conocí a todos”, aseveró.

Cabe mencionar que la mujer denunció a Christian Adrianzén (jugador de Alianza Lima) y Josué Rodríguez (jugador Sport Boys). Además, a Leandro Falcón y Ayroni Arizaga Luyo.

Tras ser consultada sobre si le dio consentimiento a los deportistas, ella sostuvo que en ningún momento les dio la confianza. “Tampoco yo tuve coqueteos con ellos, ni piropos ni nada. Yo me percaté que estos chicos me daban mucho de tomar y a las otras chicas les daban su propio trago para que ellas tomen a su debido gusto”, comentó la agraviada.

En su testimonio, indicó que fue al baño y allí empezó su pesadilla. “Recuerdo que yo estaba totalmente indefensa. Estaba bajo los efectos del alcohol y ellos se aprovecharon de eso”, expresó. Dijo además que llamó a la PNP y que no tenía dinero para regresar a su casa.

También afirmó que no busca ningún beneficio con la denuncia en contra de los futbolistas profesionales y aclaró que solo quiere justicia. No obstante, dijo que no aceptaría dinero para retirar la denuncia contra sus agresores.

Como se recuerda, la Fiscalía decidió darle libertad a los implicados “al no contarse con la concurrencia de los tres presuntos necesarios para estimar un requerimiento de prisión preventiva”.

