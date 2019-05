Puente Piedra: Vecinos marchan para exigir la eliminación de los peajes [FOTOS Y VIDEOS]

ESTE JUEVES 30, TODOS SOMOS UNA SOLA CAUSA

ESTE JUEVES 30, TODOS SOMOS UNA SOLA CAUSA▶ De manera pacífica, sin violencia este 30 pedimos a nuestros vecinos ser uno solo. Nuestro distrito, Santa Rosa y Ancón le dicen NO al peaje corrupto. Alcalde Muñoz escuche al pueblo y anule el contrato manchado por la corrupción.

Posted by Rennan Puente Piedra on Tuesday, May 28, 2019