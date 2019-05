Chelsea vs Arsenal EN VIVO ONLINE: Dos equipos ingleses se enfrentan por la Europa League (14:00 h)

El Chelsea y el Arsenal protagonizan la final de la UEFA Europa League hoy miércoles en el Estadio Olímpico de Bakú (14:00 h). Dos equipos ingleses en pos de levantar el ansiado título para cerrar con broche de oro la campaña desarrollada a lo largo del presente torneo. Los “blues” tratarán de conseguir su segundo título de la Liga de Europa, tras el conquistado en la temporada 2012-2013, cuando bajo la batuta del “Rafa” Benítez derrotó al Benfica de Portugal (2-1) en el Ámsterdam Arena de Holanda.

Por su parte, los “gunners” persiguen su primera corona tras el intento fallido en la final de la edición 1999-2000 en Copenhague (Dinamarca). En aquella ocasión, el Galatasaray de Turquía , la revelación del torneo, le arrebató el preciado trofeo en la definición por penales (4-1).

Ambos equipos se han enfrentado una vez en torneos UEFA. El Chelsea eliminó al Arsenal en cuartos de final de la Liga de Campeones 2003/04. Empate a uno en Stamford Bridge y victoria “blue” por 2-1 en la vuelta. Este año, en la Premier League, se han repartido un triunfo cada uno: Chelsea ganó 3-2 y Arsenal venció 2-0.

POSIBLE ALINEACIONES

Chelsea: Kepa; Emerson, Luis, Christense, Azpilicueta; Jorginho, Kanté, Barkley; Pedro, Hazard y Giroud.

Arsenal: Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles; Torreira, Xhaka, Kolasinac, Özil; Aubameyang y Lacazette.

🤩 IT'S MATCHDAY! 🤩 Sum up your excitement in 1 word…#UELfinal | @UKEnterprise — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 29, 2019

From Greece in September to Azerbaijan in May… We've had a @EuropaLeague campaign to remember, let's finish with one more win! 💪#UELfinal pic.twitter.com/jFHgLIiIBH — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2019

It's all been about this. This time.

This moment.

This opportunity. 🏆 #UELfinal pic.twitter.com/j26ONEr696 — Arsenal FC (@Arsenal) May 29, 2019

