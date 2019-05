FIFA confirma Mundial Qatar 2022 será con 32 selecciones y no con 48

Cambio de planes para el Mundial de Qatar 2022. Este evento deportivo contará con 32 selecciones y no con 48 como se especulaba. El presidente de la FIFA Gianni Infantino confirmó que problemas políticos y logísticos en el Medio Oriente no se podrá organizar con esa cantidad de selecciones.

El anuncio se hará oficial el 5 de junio en París, en el congreso de la Federación Internacional de Fútbol Asociado.

“Un análisis conjunto concluyó que debido a la etapa avanzada de los preparativos y la necesidad de una evaluación detallada del posible impacto logístico en el país anfitrión, se requeriría más tiempo y no se podría tomar una decisión antes de la fecha límite de junio”, dijo la FIFA en el comunicado.

“Por lo tanto, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 ™ seguirá siendo la planeada originalmente con 32 equipos y no se presentará ninguna propuesta en el próximo Congreso de la FIFA el 5 de junio“, agregó.

