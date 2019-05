Pedro Troglio afirma que volvería a Universitarios de Deportes porque tiene una deuda pendiente con el club

El Director Técnico argentino, Pedro Troglio, no duda en afirmar que volvería a dirigir a Universitarios de Deportes porque tiene una deuda pendiente con el club. Esta declaración la hizo tras el momento difícil que vive Nicolás Córdova. Sin embargo, manifestó que tiene plantel para salir de este mal momento.

“Yo siempre lo dije, cuando llegué a Perú, llegué para quedarme cinco años y en la “U” ni hablar. Pasaron cosas y me tuve que ir, fue muy difícil. Yo siempre pensé que me iba a quedar mucho tiempo. Hoy veo a la ‘U‘ como club mucho más tranquilo que puede contratar”, declaró en RPP.

“Yo siempre veo la posibilidad de volver a Perú y me encantaría volver a Universitario de Deportes. Allí me abrieron las puertas y tengo una cuenta pendiente con el club. Yo nunca desecharía la idea de volver a Perú y la “U“, agregó.

En otro momento de la entrevista, afirmó que de ninguna manera aceptaría una oferta de Alianza Lima por un tema de respeto y por todo lo que le dio la entidad merengue.

Troglio manifestó sobre el mal momento que vive la “U” y de la situación de Nicolás Córdova. “Es difícil que un entrenador no pase por situaciones feas y buenas, a mi me ha pasado como entrenador. Es un momento difícil pero hay jugadores, plantel, y el entrenador está en la capacidad de darle vuelta a la situación”, indicó. “La gente quiere que la “U” llega al arco contrario todo el partido y esa es la presión que te toca pasar por estar en un equipo grande”, puntualizó.

En ese contexto, también le dio la razón al técnico chileno al hablar de la bolsa de minutos. “Me parecía que no era lo ideal. El jugador que es bueno va a debutar, si no es bueno no va a jugar. A veces hay que poner un jugador obligado. Los jugadores aparecen a la edad que deben aparecer. Los buenos siempre llegan y siempre debutan”, dijo.

Finalmente, habló su salida del cuadro merengue que para él fue lo correcto, ya que no podía contratar y tenían que cambiar la cara al equipo y al hincha.

