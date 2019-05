Víctor Hugo Rivera cree que Diego Haro no debería de dirigir partidos por el momento

El exárbitro FIFA,Víctor Hugo Rivera, se pronunció sobre lo que viene sucediendo con el arbitraje en el certamen peruano. Asimismo, se puso a favor de los reclamos de Deportivo Binacional.

“Me parece que el manejo de las designaciones no está siendo el correcto. Binacional es puntero y en sus últimos tres partidos han sido dirigidos por árbitros que recién están empezando y no tienen la experiencia suficiente, eso me parece es una falta de respeto al puntero del campeonato. Ante Binacional, Balta comete una zancadilla contra Millán y eso en el reglamento dice bien claro que es una falta que debió cobrarse como penal”, dijo Rivera al portal futbolperuano.com.

Por otro lado, fue crítico con su colega Diego Haro, enfatizando las malas actuaciones que viene realizando, y cree que no debería de dirigir más partidos en la Liga 1. Esto se debe, al partido entre Universitario de Deportes y Deportivo Municipal, el cual Haro fue designado como árbitro principal.

Este reclamo se da tras cobrar un polémico penal al jugador de Municipal Yordi Vílchez sobre una supuesta mano.

“Los dos jugadores (Vílchez y Quintero) estaban aislados y ahí primero el árbitro debió ver una buena ubicación, luego muy pocos saben interpretar la reacción del balón. Si hubiese sido brazo el balón moría y no rebotaba como se vio en la acción. Eso no está en el reglamento, está en la práctica. Hay que ver por qué cobró o por qué no interpretó bien, luego ver si el asistente no lo apoyó. De ahí pasamos a la mala interpretación y si esto es reiterativo en el réferi ,debe quedarse en su casa”, culminó.

Esta versión se apoya con la de Vílchez que en el descanso del partido fue a preguntarle a Haro si había visto por repetición la jugada y el principal le manifiesta que sí y le pidió disculpa, declaró el jugador en Fútbol en América.

