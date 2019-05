Fausto Salinas: “Reformas populistas ponen en riesgo la democracia”

-¿Cómo evalúa los cambios constitucionales y las reformas políticas que defiende el presidente Martín Vizcarra al punto de plantear una cuestión de confianza en torno a ellos?

Los contenidos constitucionales son prácticamente los mismos en la historia constitucional latinoamericana: división e independencia de poderes, autonomía de la justicia, alternancia en el poder, mandato popular temporal, inmunidades políticas, entre otros. Cualquier reforma que no respete estos valores de la Constitución por algún afán político secundario pone en riesgo la democracia, con mayor razón si es impuesta desde un poder a otro o si viene impuesta por grupos de presión, colectivos o sectores políticos interesados en conseguir por actos de presión mediática lo que no obtuvieron en las urnas. Eso lo pueden ignorar algunos en las redes sociales, pero no medio millar de juristas de Iberoamérica que ya han visto como se crean las condiciones para escenarios dictatoriales a partir de reformas impensadas o populistas.

-¿Se refiere a las condiciones que se dieron en Venezuela, por ejemplo?

En Venezuela se produjo un desmontaje institucional mediante paulatinas y muy populares reformas a la inmunidad parlamentaria, cambios constitucionales, reformas electorales y otros ajustes políticos que destruyeron las libertades, la democracia y la vida civilizada en ese país. No es casual que el Congreso comenzó con un acto de solidaridad con Allan Brewer Carias, un jurista perseguido por el chavismo y cuyo caso no fue atendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según él ha referido, por influencia de Venezuela sobre los jueces de la Corte.

-El XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, realizado en Buenos Aires (Argentina), y en el que usted participó, ¿la corrupción también fue materia de debate?

A fondo. La corrupción quita recursos para la labor social. Destruye las instituciones. Deslegitima a la democracia. Lo más reciente: America Latina ha sido minada por la corrupción brasilera y su combate es prioritario, pero para eso hace falta autonomía e independencia de la justicia y respeto a los derechos fundamentales, de lo contrario la acción de la justica se deslegitima.

-¿Cuál es la lectura del constitucionalismo frente al uso del control de convencionalidad como mecanismo para saltar las Constituciones y los resultados electorales?

Se está refiriendo al caso Evo Morales, donde el referéndum le dijo que no puede forzar un cuarto mandato y su Tribunal Constitucional le dijo que puede hacerlo por su derecho a la participación política reconocido en la Convención Americana. El control de convencionalidad no es un tema pacifico. Hay quienes solo lo admiten en tanto y en cuanto implique una forma de protección de la Constitución. Hay quienes lo admiten y hablan más bien de un Estado Convencional de Derecho en lugar de un Estado Constitucional. En lo que me parece que hay consenso es en que la posición del tribunal boliviano ha sido vista como ejemplo de lo mal que pueden actuar los tribunales cuando están al servicio del poder de turno y del mal uso que pueden hacer de instrumentos nobles como la Convención Americana. Un mono con la Biblia también puede causar lesiones, la culpa no será de la Biblia.

XENOFOBIA ES PRODUCTO ARCAICO

-La migración y los refugiados también fueron parte de los debates. ¿Hay lugar para la xenofobia en la Constitución?

Unos 3.6 millones de venezolanos han huido de la desgracia originada por el socialismo del Siglo XXI. Serán millones en los próximos meses. Esa migración afecta la vida de América Latina y las reacciones xenofóbicas o populistas aparecen, pero van en la dirección contraria de la historia y del pensamiento constitucional. El mundo va -o pretende ir- a conceptos de ciudadanía universal, derechos a la movilidad universal y proscribiendo por ejemplo los delitos referidos a la solidaridad con los migrantes. La xenofobia es entonces un producto arcaico, que no tiene espacio ni en la Constitución, ni en los instrumentos internacionales. La solidaridad universal es un valor que hay que desarrollar e impulsar. Ordenanzas como la del Gobierno Regional del Cusco, que impide dar empleo a extranjeros, van en contra de la dirección de la historia.

