García Belaunde: “Un sector del Gobierno quiere cerrar el Congreso”

– ¿Hay mucha presión del Poder Ejecutivo para que se aprueben las 12 reformas políticas?

El país está semiparalizado con una economía que ha crecido a las justas 4 % y parecería que este año va a crecer menos de eso. El Gobierno no está actuando, la inversión pública está semidetenida y la privada no funciona bien. Hay una crisis evidente en todas partes, y en lugar de lanzar programas para lograr inversiones y ejecutar obras, se dedica a la reforma política.

–¿No la necesitamos?

El Perú necesita una reforma económica o social más que política. Sin embargo, le está dando una prioridad tremenda, como si eso solucionase los problemas del país. Además, lo pide de manera exprés, envía los proyectos el 16 de abril y quiere que se aprueben como si fuese una ordenanza municipal.

–Se habla de un cierre del Congreso por este tema, ¿cómo lo analiza?

Hay un sector del vizcarrismo que quiere cerrar el Congreso. Es muy sospechoso que salga una encuesta donde un 80 % de los peruanos quieren que se cierre, luego salen ministros que nunca abren la boca a criticar al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, viene con gestos de cordialidad y después critica por Twitter. El jefe de Estado pecha al Congreso y se ven editoriales de algunos medios en la misma posición, entonces uno se pregunta si acaso no estamos viviendo un ambiente pre golpista.

–¿Un autogolpe?

Me hace recordar mucho a los meses previos al 5 de abril de 1992. Comenzó en diciembre con las declaraciones de [Nicolás] Hermoza Ríos contra el Congreso, cuando asumió como comandante general del Ejército y jefe del Comando Conjunto. De esa fecha a abril hay varias declaraciones en esa línea. Después se suma a esa declaración el entonces ministro de Defensa, Víctor Malca Villanueva, y en abril se da el golpe de Estado. Cuatro meses de preparación, de una maceración a la opinión pública de que era necesario cerrar el Congreso.

–Es un poco tirado de los cabellos porque habría, entonces, un doble discurso muy fuerte.

Así es, pese a que el vizcarrismo está distanciado y alejado del fujimorismo. Sin embargo, parecería que aplican su misma metodología. Han cambiado, es un país muy cambiante.

–¿No sería mucho mejor que la Comisión de Constitución pueda priorizar el debate de las reformas?

Cambiar una Constitución en tan poco tiempo es inédito, solo lo hacen las dictaduras, las autarquías. Lo que está en juego no son reformas políticas, está en juego disminuir al Congreso, dejarlo como una dama de compañía del Ejecutivo. Pretende quitarle una serie de atribuciones, pese a que ya tenemos pocas debido a la Constitución de Alberto Fujimori del año 1993.

CANDIDATO DE LA MAYORÍA DE BANCADAS

–Se vienen las elecciones para la mesa directiva del Congreso y varios legisladores lo han propuesto.

No estoy enterado. Se los agradezco, pero nosotros somos una bancada muy pequeña, somos seis y con eso no logramos nada. Nosotros [Acción Popular] estamos dispuestos a conversar, somos un partido dialogante siempre, pero no depende de nosotros. Fui dos veces candidato: la primera vez me enfrenté al Apra, cuando era mayoría en el Congreso y Gobierno. Perdí. La segunda vez fui candidato contra el fujimorismo, no eran Gobierno, pero sí mayoría. También perdí. Solo podré ser candidato si represento a todos o a un número importante de bancadas.

SCARLET REYES VERÁSTEGUI

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.