Angelina Jolie tuvo una relación lésbica con una modelo asiática

Brad Pitt no fue la única relación que marcó a Angelina Jolie. Ahora la estrella de Hollywood se encuentra en boca de muchos tras conocerse que cuando tenía 20 años tuvo una relación lésbica con una modelo asiática.

Se trata de la también actriz Jenny Shimizu, famosa con la que sostuvo un romance tiempo después de separarse de Jonny Lee Miller y antes de involucrarse con Pitt. Cabe mencionar que las celebridades se conocieron en el set de grabación de ‘Foxfire’ en 1996.

”Probablemente me hubiera casado con Jenny Shimizu si no me hubiera casado con mi esposo. Me enamoré de ella el primer segundo que la vi”, dijo hace algún tiempo Jolie a una conocida revista de Estados Unidos. Por su parte, Shimizu no se quedó atrás al revelar detalles de su amorío.

“Ella era ese tipo de persona maravillosa y abierta”, añadió Jenny. Su noviazgo duró hasta el año 2000, cuando Jolie se casó nuevamente, esta vez con el actor Billy Bob Thornton luego de salir tan solo dos meses.

JENNY SHIMIZU

Se enganchó perdidamente de una modelo y actriz asiática con quien se involucró sentimentalmente. “ Me enamoré de ella el primer segundo que la vi”, dijo.

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter.