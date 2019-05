Andrea Luna es amenazada de muerte

Un verdadero martirio es el que vive Andrea Luna. Y es que la actriz de ‘Sres. Papis’ confesó que nuevamente es víctima de amenazas de muerte por una persona a quien ya habría identificado.

“Más me mortifica ahorita un loco que me está mandando amenazas de muerte, diciéndome que me va a mandar un sicario. Hay otro que hace poco también salió en prensa que me mandaba fotos horribles y así todo los días me pasa, o sea para mí no es nuevo”, manifestó Luna.

La pareja de Pietro Sibille precisó que tomará las medidas legales. “Ya tengo todos sus datos y voy a ir a denunciarlo”, dijo.

Por otro lado, un informe presentado en el programa de Magaly Medina señaló que algunas fotografías de Andrea Luna fueron utilizadas en una página que ofrece servicios sexuales en México.

“Alguna vez creo que alguien también me dijo que había visto mi foto en una página de prostitutas. Fue hace años, cuelgan cualquier foto de internet y la ponen. No es algo nuevo para mí. Yo estoy expuesta a que me persigan”, precisó Andrea Luna.

En marzo, la actriz denunció haber sido acosada en redes sociales. Y con el objetivo de alertar a otras chicas, dio a conocer el nombre y número telefónico del sujeto que la hostigó con videos íntimos.

