Ellen DeGeneres señala que sufrió abusos sexuales por parte de su padrastro

Ellen DeGeneres no estuvo ajena a vivir una adolescencia marcada de abusos por parte de su padrastro. Y es que la famosa presentadora de televisión Ellen DeGeneres rompió su silencio sobre los abusos sexuales que sufrió cuando era una adolescente. DeGeneres contó que su padrastro le tocó los pechos con la excusa de que había notado un bulto, justo después de que a su madre le habían detectado cáncer.

“Es una historia realmente horrible, y la única razón por la que en realidad voy a entrar en detalles es porque quiero que otras chicas nunca dejen que alguien les haga eso”, sostuvo a David Letterman, en el nuevo espacio de Netflix My Next Guest Needs No Introduction (Mi próximo invitado no necesita presentación). “Él intentó echar mi puerta abajo”, dijo Ellen, de 61 años, y casada con la actriz Portia De Rossi desde hace una década.

“Yo le di una patada a la ventana y salí corriendo, porque sabía que eso iba a ir a más. Y no se lo quería contar a mi madre, quería protegerla, porque sabía que eso iba a arruinar su felicidad”, agregó la comediante. La comediante hoy hace mea culpa por no habérselo contado inmediatamente a su madre. “Nunca debí haberla protegido. Tenía que haberme protegido a mí misma. No se lo conté en unos cuantos años y después ya se lo dije”, lamentó.

“Realmente no dejé que me afectara. Hasta hace poco, me dije: ‘Ojalá me hubieran cuidado mejor. Me hubiera gustado que ella me hubiera creído’”, acotó. Finalmente, Ellen contó que su madre terminó su relación 18 años después de casarse con su esposo.

Hoy se siente “arrepentida” por no haber creído a su hija. ”Como víctima de abusos sexuales, me enfurece que la gente no te crea y te diga: ‘¿Cómo puedes no recordar qué día fue exactamente?’”, finalizó la famosa presentadora.

EN LA ADOLESCENCIA

“Estoy enfadada conmigo misma, porque no hice nada”, confiesa. El esposo de su madre quiso sobrepasarse con ella cuando tenía 15 años.

