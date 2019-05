Este es el TOP 11 Mayo 2019 de Radio Rock Smart RM

Como es habitual la radio rock Smart RM Station presentó su top 11 del mes. En mayo la banda islandesa Of Monsters and Men con su nuevo single “Alligator”, se consagró como el Smart Hit.

También interactuaron con Nanna Brindís Hilmarsdóttir, quienes anunciaron su tercer álbum de estudio, más no fijaron fecha de lanzamiento. Posiblemente sea para finales del presente año. “Alligator” fue coproducido por OMAM y Rich Costey, quien produjo el último álbum Simulation Theory de los británicos Muse.

Estos son los TOP 11 Smart Hits mayo 2019:

1. The Black Keys “Go”

2. The Lumineers “Gloria”

3. Silversun Pickups “It Doesn’t Matter Why”

4. The Head and the Heart “Missed Connections”.

5. The Strumbellas “I’ll Wait”

6. The Struts “In Love With A Camera”

7. blink-182 “Blame it on my youth”

8. SEA GIRLS “Damage Done”

9. Bastille Joy

10. Foals “In Degrees”

11. SYML “Girl”

