Jorge Benavides: “Jamás he permitido faltas de respeto a ninguna mujer”

Jorge Benavides hizo su descargo ante la denuncia que hizo la actriz Clara Seminara contra Enrique Espejo, popularmente conocido como ‘Yuca’, a quien acusó de tocamientos indebidos.

“En mi calidad de director y productor de programas televisivos, siempre invoco a los colegas que trabajan conmigo el respeto mutuo”, dijo en un comunicado dirigido a la opinión pública.

“De lejos observé que ellos se jugaban a las manos, y ella me dijo: ‘Yuca me ha dado un palmazo!!!‘ En ningún momento me dijo: ME HA METIDO LA MANO!! Le exigí al señor Espejo que le pida disculpas en mi presencia”, prosiguió.

Según apuntó Jorge Benavides, tras el incidente acordaron imponerle una sanción económica a ‘Yuca’. “Jamás he permitido faltas de respeto a ninguna mujer ni mucho menos a las colegas artistas que trabajan conmigo”, apuntó

Por su parte, Espejo ratificó que fue “un juego de manos” con la actriz y que sólo le tocó la cadera. “Nunca le metí la mano, eso es falso. Nosotros estábamos jugando box y ella me metió un puñete y yo le metí un manazo en la cadera, estuvo mal y pido perdón por eso”, puntualizó.

DESCARGO COMPLETO:

