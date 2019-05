Piden más tiempo para formar la Junta Nacional de Justicia

En vista de que el nuevo proceso de evaluación para candidatos a la Junta Nacional de Justicia demoraría varias semanas adicionales a las calculadas en el cronograma original, se pedirá ampliar el plazo de ley para completar el proceso.

“El nuevo concurso será a nivel nacional, en cuatro o cinco macrorregiones. Pediremos que se amplíe plazo porque se puede pasar dos semanas después del 19 de julio, que establecía la ley”, adelantó el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien preside la comisión respectiva.

Reiteró su autocrítica a la etapa inicial, cuando solo tres de 104 postulantes aprobaron la prueba escrita, y dijo que todos los exámenes ahora serán más participativos.

Respecto a su ausencia a una citación del Congreso, señaló que todo el grupo evaluador solicitará una sesión conjunta de las comisiones de Justicia y Constitución, para informar lo que había sucedido y proponer soluciones.

El abogado David Dumet, primer puesto en el examen escrito para la JNJ, pidió públicamente disculpas por sus ácidas publicaciones en Twitter contra fiscales, políticos y periodistas cercanos al Gobierno. Indicó que en su trayectoria profesional nunca tuvo problemas por maltrato a sus compañeros o clientes.

“Reconozco que he cometido excesos e incluso que el uso de algunos términos legítimamente han podido resultar ofensivos para algunas personas. A ellos les pido mis más sinceras disculpas. Me he dejado llevar por esta dinámica exacerbada, perversa, a veces salvaje y descarnada en la que cada vez más, en mayor medida, las redes sociales se han convertido”, sostuvo en carta dirigida a EXPRESO.

EVENTUAL INHIBICIÓN

“En mi caso tendría que inhibirse de evaluarme en los procesos de desempeño, ratificación o cuando postulara a un ascenso, porque ha habido manifestaciones en las cuales me ha agraviado a través de su cuenta de Twitter”, indicó el fiscal José Domingo Pérez, respecto al candidato David Dumet.

