EE.UU.: Tornados en el medio oeste dejan al menos tres muertos

Al menos tres personas han muerto al paso de múltiples tornados que destruyeron en las últimas horas varios edificios en Misuri, en el medio oeste de Estados Unidos, informó este jueves el gobernador de ese estado, Mike Parson. “Ha habido una devastación grande en el estado”, dijo en una rueda de prensa.

“Anoche fuimos muy afortunados porque no haya habido más personas heridas de las que hubo y porque no tuvimos más muertes”, indicó el gobernador Parson.

Los tornados mataron a tres personas en Golden City, unos 100 kilómetros al suroeste de Jefferson City, la capital del estado, donde hubo grandes daños materiales.

En el curso de 24 horas se informó de por lo menos 29 tornados principalmente en Misuri y Oklahoma, mientras que desde el viernes pasado se han registrado al menos 171.

“Nuestros corazones están con la gente de Misuri, que hoy están evaluando los daños de las tormentas. Ustedes son fuertes y resistentes, y estamos aquí para ayudar”, escribió el presidente de EE.UU., Donald Trump, en su cuenta de Twitter.

Our hearts go out to the people of Missouri as they woke up to assess the damage from storms. You are strong and resilient, and we are here to assist. https://t.co/paeOVcUQWn

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 23, 2019