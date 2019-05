¿Jugando con la cuestión de confianza?

La actitud del presidente Vizcarra, de frustrar la presentación del premier ante la Comisión de Constitución para debatir los proyectos de ley para la reforma política, es una alerta y una amenaza.

Es indigno que Vizcarra haya decidido, una vez más, “pechar” al Legislativo, arrinconándolo en busca del aplauso efímero de una masa ignara, ya que está en caída libre en las encuestas.

El show fue de muy mal gusto, ir de Palacio al Congreso flanqueado por el premier y el ministro de Justicia a pie, para dejar una carta como si fuera mensajero de algún courier.

El oficio suscrito por Del Solar señala “…que no se presentará ante este grupo de trabajo en protesta por la falta de voluntad para discutir los grandes cambios que la ciudadanía reclama”. ¿La ciudadanía reclama? ¿Cuándo? ¿Dónde?

Además indica que “…la decisión de la Comisión de Constitución de archivar la reforma sobre la inmunidad parlamentaria sin permitir un debate en el Pleno del Congreso revela esa falta de voluntad”, finalmente que “por los motivos expuestos y como expresión de protesta, desde el Poder Ejecutivo hemos decidido no presentarnos el día de hoy ante la comisión que usted preside”.

Vizcarra debió cumplir su palabra e indicar al premier y al ministro de Justicia que participen en el debate tal como lo anunció en la reunión con los voceros. Para Vizcarra atacar al Legislativo le es más fácil que tratar de gobernar.

Vizcarra está preparando el terreno para cerrar el Parlamento y subir su popularidad, en caso lo haga, se convertirá en un dictador más.

Del Solar a través de Twitter, señaló: “La reforma busca recuperar la confianza de la gente en la política. Archivar el proyecto sobre inmunidad es ir en la dirección contraria. No podemos dejar las cosas como están. Cambiemos esta historia.” ¿Qué quiso decir? Eso es amenazar, intimidar, si no haces lo que yo quiero te cierro el Congreso. ¿De qué confianza habla? El pueblo no cree en los políticos.

A las 24 horas el premier manifestó que “El Gobierno no ha planteado ninguna cuestión de confianza y el ministro de justicia contradiciéndolo señaló que “La cuestión de confianza es una potestad que puede utilizarla el Poder Ejecutivo en su momento”.

Tras la sesión del Consejo de Ministros, Del Solar exhortó a escuchar todas las voces y discutir las reformas a profundidad, porque no puede ser que la inmunidad parlamentaria siga significando para los peruanos impunidad, pero para escuchar y discutir tiene que asistir al Congreso y no utilizar al presidente Vizcarra para dejar oficios.

Como la política peruana se ha convertido en una Torre de Babel, el presidente Martín Vizcarra, desde la ciudad imperial del Cusco desautorizando al premier y al ministro de Justicia, señaló: “Si bien la cuestión de confianza se puede usar, esperamos que el Congreso pueda tomar acciones necesarias para llevar adelante la reforma y no usar ese recurso (la confianza)”, es decir una nueva amenaza más.