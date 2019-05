¡Presidente Vizcarra, la economía se desacelera!

La economía tuvo un notorio repunte al asumir la presidencia del Perú, el Ing. Martín Vizcarra en marzo de 2018. Recordemos que cerramos ese año con un crecimiento alrededor del 4 % del PBI, a diferencia del mediocre 2.5 % del 2017 (en ese entonces se dijo que aquello fue consecuencia del fenómeno del Niño Costero). ¿Pero y en el 2019? Pese a los anuncios oficiales del MEF de que creceríamos 4,2 %, ya hay expertos que contradicen esa entusiasta proyección, “Macroconsult” pronostica un 3.5 %, en tanto que “Apoyo Consultoría” 3.2 %, lo que significa que nuestra economía está DECRECIENDO, de ahí que los bancos y financieras estén mano sobre mano a falta de desembolsos crediticios.

Y a todo esto, el Perú, asistiendo al constante choque de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo, enfrascados por el momento en una Reforma Política que entendemos es necesaria para la salud de la democracia, pero “sin dejar de atender el manejo económico del país”; corresponde al Gobierno estar un paso adelante para capear el temporal de factores externos que afecten nuestra economía, ahí tenemos el enfrentamiento comercial entre EE.UU. y China por tasas arancelarias, que se quiera o no, influye negativamente en el crecimiento global, esto sumado al conflicto minero “Las Bambas”, a que el precio del cobre opera a la baja, “El metal rojo ha caído cerca de un 20 % desde los máximos alcanzados a principios de junio de 2018, antes del inicio de la guerra comercial” (portal web “Diario Gestión” 22.05.2019), etc.

Con todo respeto, Presidente Vizcarra, urge adoptar medidas que dinamicen la economía, que frene su desaceleramiento, porque con 3.2 % de crecimiento y esto es, si alcanzamos esa cifra, no logramos nada, no solo no crecerá el empleo formal, sino que los peruanos no tendrán dinero en sus bolsillos para satisfacer sus necesidades mínimas de supervivencia, o dicho criollamente “tener con qué parar la olla”, y el consecuente aumento de la pobreza y pobreza extrema en el país.

Presidente, usted sumó votos a la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski al desempeñarse como presidente regional de Moquegua, conoce de gestión pública, máxime haber manejado pliego presupuestal con la autonomía que otorga la “Ley de Bases de la Descentralización”, no es por tanto un neófito en estas lides, además de ser político y tener ascendencia política (su padre el extinto César Vizcarra Vargas fue miembro de la Asamblea Constituyente de 1978); por tanto, tome acción, sáquenos de este enfriamiento de la economía, invierta por ejemplo en infraestructura (el avance de la ejecución presupuestal de la reconstrucción del norte es francamente decepcionante).

Es el Poder Ejecutivo el que gobierna, están ustedes a tiempo en lo que va de este ejercicio fiscal de revertir esta desaceleración. Bienvenida la Reforma Política, pero no solo de ella viviremos los peruanos.