La palabra del mudo

Luis Castañeda siempre se ha caracterizado por ser una persona de poco hablar, parco, pero ha hablado respecto a lo declarado por Leo Pinheiro, y rechaza la imputaciones del expresidente de OAS, pero no niega el aporte de 100 mil dólares de esta empresa corrupta a su campaña, afirmando que esta contribución no es un delito y que no se favoreció a dicha empresa durante su gestión.

Lo primero que se tiene que investigar es si ese dinero ingresó a las arcas de Solidaridad Nacional y se declaró; si no se hizo, ahí comienza otra historia y los problemas para Castañeda.

Como están las cosas, no nos debe extrañar que en menos de que cante un gallo el fiscal solicite para Luis Castañeda impedimento de salida de país, después vendrá la detención preliminar y, como corolario, la prisión preventiva. Todo esto más rápido que apurado. Esto no es una fantasía, ni menos un sueño de opio, así funciona la justicia en nuestro país para ciertos imputados.

Leo Pinheiro, mandamás de la constructora brasileña OAS, ha declarado al equipo Lava Jato que Lucho Castañeda, en el 2014, lo invitó a una cena en su casa, y ahí Leo Pinheiro le solicitó hablar en privado y le ofreció 100 mil dólares de aporte para su campaña.

Castañeda aceptó y le dijo que todo lo coordinara con Martín Bustamante, que es secretario general de Solidaridad Nacional, para la entrega del sagrado aporte; esta historia fue contada en Brasil, el 26 de abril, a los fiscales Carlos Puma y Germán Juárez.

De comprobarse lo dicho por el cabecilla de OAS, Luis Castañeda Lossio no va a tener la suerte de Susana Villarán, a quien después de cuatro años se le pidió prisión preventiva.

Acordémonos que el exalcalde Castañeda también estuvo involucrado en el caso Comunicore que estalló en el año 2009, de donde salió bien librado. Todo indica que de esta ni Sarita Colonia lo salva.

Si se comprueba que Castañeda, a cambio de este aporte de 100 mil dólares para su campaña, favoreció a esta empresa corrupta, que le caiga todo el peso de la justicia, y que se investigue si favoreció o no a dicha empresa durante su mandato en el municipio limeño.

Lo anecdótico de la campaña municipal del 2014 para la Municipalidad de Lima es que los rivales para sentarse en el sillón de Nicolás de Ribera, eran Luis Castañeda y Susana Villarán. A Villarán esta empresa brasileña corrupta le dio 4 millones de dólares para su campaña de reelección municipal y a Luis Castañeda esta constructora mafiosa le dio 100 mil dólares.

Ojalá que Castañeda ahora deje de ser mudo y diga toda la verdad de este aporte de campaña, ya que los limeños que votaron por él merecen conocer toda la historia de esta entrega de dinero; estoy seguro que esa contribución no se hizo con el solo animo de apoyar, ya que esta empresa mafiosa no daba puntada sin hilo.

Al final todo se sabe, es un dicho popular y eso tiene que entender Luis Castañeda.