Amigos caninos

Aun hoy en día permanece y aumenta la violencia de los humanos, la intolerancia y el exceso de especismo nos convierte en una sociedad dividida, con grupos de defensa animal y otro que se enfoca en priorizar al animal humano como única especie que merece ser sujeto de derecho. Aun no se masifica la ética y moral en la sociedad civil, puesto que sigue siendo el antropocentrismo una característica graficada en la sinonimia de ser humano y persona, ellas siempre están intrínsecamente relacionadas y aceptadas por la sociedad, esa sociedad que no acepta una nueva categoría de los animales, esa sociedad que aun piensa que el sufrimiento de los animales es una polémica y no una realidad. Es increíble este desfase, si bien es cierto hemos avanzado a paso lento pero seguro en la gestión de derecho animal, sin embargo, no es de ayuda el incremento de violencia en los humanos, no podemos dar paz y bienestar a los animales si no estamos transmitiéndola entre nosotros.

Juega un papel más que importante los medios de comunicación desde el impacto positivo, aquel que educa y deja plasmada una línea de igual nivel en todas las especies, aquella línea que empodera la bioética animal y que realza la responsabilidad civil mercantil. Esta muy de moda la plataforma streaming NETFLIX, y sin ánimo de hacer una promoción puedo decir que ellos han lanzado un documental sobre la implicancia de los perros guía en sus diferentes oficios, los perros alerta o de asistencia, aquellos que fueron capacitados para beneficio y ayuda al humano. Mediante este formato podemos ver la conexión que se crea mediante la amistad, respeto y amor a quien nos brinda su ayuda incondicional, a aquel ser vivo-sintiente-que no duda un segundo en dar todo por nosotros, y realza el comportamiento del animal no humano como un regalo de vida, el cual no sabemos valorar ni agradecer. Ellos tienen derechos, porque tienen el derecho a tenerlos, porque al igual que nosotros son seres vivos. Este documental es basado en la premisa de vinculación humano-animal para así rendir un merecido homenaje hacia los perros mediante el documental: Amigos Caninos; seis historias recomendables de ver para ponernos en las patas del animal no humano y empezar a darnos cuenta que no estamos a la altura de incondicionalidad porque ellos son como los niños, tienen una inocencia y nobleza incomparable, y nosotros debemos corresponder hacia ella mediante el Bienestar Animal y haciendo efectivos sus derechos. Dejo una frase que siempre caló mi corazón, la dijo Jeff Goldblum en 1993 en la película Jurassic Park: Ustedes utilizan sus conocimientos como el niño que ha encontrado el arma de su padre. Es decir, hemos descubierto lo maravillosos que son los animales, y solo los hacemos sufrir. #losanimalestienenderechos