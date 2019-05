Los Innecesarios apuestan por el voto de confianza, ¡no lo haga presidente Vizcarra!

Quijotes, lo que propongo no soslaya el descontento ciudadano hacia el Congreso; todo lo contrario, es para asegurarnos que Los Innecesarios no vuelvan a tomarlo nunca más. La ecuación es simple: a mayor enojo por los defensores de los Hermanitos, Cuellos Blancos, Becerriles y Chávarrys, mayor será el repudio indisoluble e inmutable, que ni el tiempo borrará.

Si se opta por el voto de confianza –que adrede y subrepticiamente es promovido por Los Innecesarios– se cerraría el Congreso. La consecuencia: abrir la puerta a una discusión constitucional bizantina, que sólo favorecería a los que quieren volver el 2021. Si se hace, se requeriría convocar a elección congresal, sin opción para los actuales congresistas. Pero, el 2021, Los Innecesarios argumentarán tener el derecho de postular, por tratarse de una nueva elección. Otros, como yo, dirán que no es posible, porque los nuevos congresistas sólo estarían, sustitutoriamente, completando el quinquenio 2016-2021, no considerándose un nuevo periodo congresal. Esta discusión debe darse, pero antes de tomar la decisión, presidente Vizcarra. No satisfaga el clamor popular, tenga una visión de mediano y largo plazo.

Ya no falta mucho para el 2021. Día que pasa, está más cerca la concreción de la Jubilación Política definitiva de los que han defraudado al Perú. Los Innecesarios son rehenes del tiempo. No hagamos como los corruptos que, mediante adendas, prolongaron la vigencia de los contratos de concesión de los peajes, en beneficios de sus corruptores.

Tengamos paciencia. No le demos herramientas a Los Innecesarios. Sigamos presionándolos para que se den las reformas políticas. Seguramente no lo lograremos en la medida en que lo deseamos, pero eso asegurará la extinción del aprismo y el fujimorismo. Significará que malos partidos como Alianza Para el Progreso se replieguen a sus cantones regionales hasta desaparecer.

Las reformas políticas, con otras que haremos, en el siguiente periodo presidencial, asegurarán que los partidos creados con dinero y cuchipandas desaparezcan. Que los miles de pequeños partidos a nivel regional y provincial desaparezcan, dando paso a verdaderos partidos nacionales que realmente penetren en cada rincón del Perú, cerrándole las puertas a los traficantes de tierras, mineros ilegales, traficantes de madera ilegal, tratantes de personas, transportistas informales y todo aquel que, disfrazándose de políticos, accedieron al cargo público para robarnos.

Quijotes, la democracia está siendo mal usada por los peores. Paciencia, que la tinta con la que se escribe la historia está lista. Imprimamos las “Partidas de Defunción Política” para todos Los Innecesarios.

¡Jubilación Política Ya!