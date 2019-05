Bomba de tiempo de S/ 53 millones

A pesar de los constates ataques e intentos de censurarnos, grabamos el programa “Sin Corrupción”, en el que tocamos un tema de gran importancia y que afecta a los pobladores del norte, la Av. Chiclayo es una obra de interconexión vial que une a Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, en el distrito de José Leonardo-Chiclayo, que hoy se encuentra en total abandono, pero no solo por la empresa constructora sino también por las autoridades del gobierno regional y municipal. Este proyecto tenía el fin de mejorar el tránsito de la ciudad, pero solo sirvió para que los corruptos se lleven el dinero. Construcción que comprende más de 6 km y que costó más de 53 millones de soles.

Cabe mencionar que la empresa que ganó la buena pro en el 2010, luego de presentar un recurso de apelación, de la construcción fue el Consorcio Gamma Norte, que está conformada por Javi S.A. Contratistas Generales, W&M Contratistas Generales SAC y J.C. Contratistas Generales EIRL. Esta constructora dejó a la carretera con rajaduras, basura y presenta humedad producto del colapso de los desagües, fue inaugurada con gran expectativa por la integración de tres provincias y en la actualidad está olvidada por el gobierno regional y la municipalidad del distrito José Leonardo Ortiz.

Se deben tomar acciones legales contra funcionarios de la Contraloría General de la República, puesto que no realizaron las auditorias correspondientes sobre la ejecución de esta obra, con lo cual se habría evitado que se gaste dinero en una obra que no sirve. Además, de los más de 53 millones de soles, 4 millones fueron a parar a los intereses que ganó la contratista por una obra que no mejoró la transitabilidad en el distrito leonardino.

La cereza del pastel la pone el Colegio de Ingenieros de Lambayeque, el proyecto presenta errores desde la concepción, pues se consideró la necesidad de una vía de transitabilidad rápida y no de prevención y seguridad social, lo que lo convierte en una bomba de tiempo.