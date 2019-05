FISCALES OPINAN DE POLÍTICA Y ZORAIDA ÁVALOS CALLA

¿Qué pasa en el Ministerio Público? El fiscal José Domingo Pérez opina de política en su calidad de “ciudadano indignado” y la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos se queda muda. ¿Control Interno también? Hay toda una normativa que no viene al caso detallar que prohíbe ese tipo de conductas, pero como el mal ejemplo cunde, un colega suyo de Chiclayo le sigue los pasos. Tampoco pasa nada. Habla, Zoraida.

OTRO FISCALILLO

No solo el fiscal Lava Jato José Domingo Pérez, sino otro fiscal provincial, Juan Carrasco Millones, de Chiclayo, apoyaron que el presidente Vizcarra plantee la cuestión de confianza ante el Congreso. Al parecer le han hecho caso. Ante los sucesos del Legislativo, dijo ante el periodista Christian Hudtwalcker, que “ya es hora de que el Presidente tome una decisión. Yo creo que la cuestión de confianza es la única salida para esta crisis”. Lo que está diciendo es alucinante, respondió el periodista, pero igual el fiscalillo se escudó en su libertad de opinión.

¿SE IRÁN?

El vocero del Frente Amplio, Humberto Morales, señaló ayer en señal abierta que su bancada no votará por la cuestión de confianza, ya que quieren cerrar el Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente. Sería bueno que alguien les explique que las cosas no funcionan así como así, es más, para una Constituyente también se realizarían elecciones, lo cual los podría dejar fuera de su propia propuesta. Lo que parece es que creen que sus congresistas repetirían el plato. Mejor calculen bien.

DISPAREJOS

Parece que la muchachada se va dispersando en APP. Mientras el vocero César Vásquez saluda la “pechada” de Martín Vizcarra por la decisión de la Comisión Permanente, pero indica que la cuestión de confianza será analizada con paciencia; el hijo del dueño del partido, Richard Acuña, manifestó que lo hecho por Vizcarra de usar la decisión de la Permanente es en realidad populismo. Como que mejor coordinen antes de verse más divididos que nunca.

NO ES A LO FUJIMORI

La prensa concentrada ha venido metiendo la idea de que vivimos en estos días una situación política idéntica al cierre del Congreso que fue hechura de Alberto Fujimori, lo cual es absolutamente falso. Vayamos artículo por artículo el procedimiento constitucional en el extremo de que se “cierre” el Congreso.

FACULTAD PRESIDENCIAL

“Artículo 134°.- El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente”:

DECRETOS DE URGENCIA

“Artículo 135°.- Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de confianza, después de que el presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. / En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale”.

RECOBRA FACULTADES

“Artículo 136°.- Si las elecciones no se efectúan dentro del plazo señalado, el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de éste puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del período presidencial. / El Congreso extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente, y completa el período constitucional del Congreso disuelto”.

CONGRESO NO SE CIERRA

Está entonces claro, de acuerdo a la Constitución, que los actuales parlamentarios pueden postular al nuevo Congreso. El hecho que un referéndum haya votado en contra no se aplica porque aún no se ha concretado el cambio constitucional y porque esta elección se hace sobre la base de la normativa anterior. Queda también claro que el Congreso no se “cierra” porque queda la Comisión Permanente con la misma composición actual, donde el fujimorismo y el Apra siguen teniendo mayoría, esto hasta que se instale la nueva representación nacional.

