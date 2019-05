PROYECTO PLANTEA BLINDAJE ABSOLUTO A “DICTADORCITO” VIZCARRA

Una de las iniciativas de reforma política del Gobierno propone eliminar la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente, tal como estipula el artículo 113 de la Constitución. ¿Qué les parece? El constitucionalista Domingo García Belaunde sostuvo que Vizcarra quiere más blindajes de los que ya tiene. “Este proyecto tiene detrás la intención de aplastar el Congreso y que el Presidente se convierta en un dictadorcito”, afirmó.

ENMARROCADO

Irónicamente Mauricio Mulder (Apra) señaló que se vería obligado a cambiar su voto que ya tenía decidido sobre el informe final contra el exfiscal Pedro Chávarry, por temor a verse enmarrocado en el 2021. Esto, “luego que nuestro amiguísimo Sheput señalara que los congresistas que blinden podrían ser investigados en el 2021”. Mulder dijo que en su bancada iban a votar en abstención, como lo hizo Javier Velásquez Quesquén en Acusaciones Constitucionales.

CAREPALO

Ya nos habíamos acostumbrado a escuchar una que otra declaración poco coherente de los legiferantes, y esta vez el protagonista fue el investigado y muy locuaz fujimorista Héctor Becerril, quien aseguró durante la sesión de la Comisión Permanente que “cuando uno no dice la verdad, está diciendo una mentira”. Plop. Y solo hace unos días criticaba a la ministra de la Mujer por, según él, “su limitada capacidad”. Replop.

BIEN, UCEDA

El periodista Ricardo Uceda afirma que la acusación contra el fiscal Pedro Chávarry es falsa. “Es comprobable que Chávarry no era amigo de César Hinostroza, que no conocía a Walter Ríos, el capo de la Corte del Callao, y que su elección fue predeterminada”. No hay caso que en Uceda pesa más la verdad que sus credos ideológicos. Nos hace recordar sus investigaciones sobre el caso Leonor La Rosa.

CONTUNDENTE

No podemos negar las declaraciones del líder del Frente Amplio, Marco Arana, quien criticó que el presidente Martín Vizcarra y el titular del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se jacten de interpretar el mandato del pueblo, cuando ellos mismos presentan iniciativas de reforma política que la ciudadanía rechaza, como la que busca incrementar el número de legisladores. Ya pues, Martincito.

NADA CON VIZCARRA

Ante rumores de que Restauración Nacional estaría en coqueteos con el Gobierno, el secretario general del partido de la espiga, John Fernández, negó cualquier posibilidad. Con esta aclaración de los pupilos de Humberto Lay –quien renunció hace un mes– el presidente Martín Vizcarra y sus seguidores tendrán que buscar otro vientre de alquiler para las futuras elecciones. A propósito ya está buscando locales, como en Magdalena, en la cuadra 10 de Sucre, con tremenda gigantografía suya.

BRONCA DE ROJOS

Hablando de rojos, con el pie en alto volvió “Goyo” Santos, repudiando la presencia de Yehude Simon en una eventual alianza de izquierdas. Le recordó al expremier su papel en el “Baguazo”, y señaló que hay otro Perú que no quieren ver los caviares. “Exministros de Toledo, García, Humala, Villarán cómplices del entreguismo de peajes. Es hora de abrir un nuevo ciclo en la izquierda revolucionaria”, fustigó en sus redes sociales.

ANDINOS VS CAVIARES

Es así como se perfila un bloque de Santos con Vladimir Cerrón, actual gobernador regional de Junín que hace unas semanas se enfrentó públicamente a Verónika Mendoza y a sus lacayos… perdón, seguidores, por la ideología de género. Ojo que “Goyo” está de gira en Abancay y Cusco, donde anuncia nuevas acciones antimineras, como las que llevaron a Cajamarca a ser la región donde creció más la pobreza.

MÁS CONTRA GÁLVEZ

Mientras el Congreso debatía el informe final que proponía acusar por los presuntos delitos de promoción, constitución o integración a una organización criminal y encubrimiento real al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y al fiscal supremo Tomás Gálvez, se conocía que el fiscal caviar Pablo Sánchez ampliaba la investigación contra Gálvez Villegas por los presuntos delitos de organización criminal, patrocinio ilegal y corrupción.

50 GATOS

Fracasa marcha que promueve el cierre del Congreso. Convocatoria de los antipáticos de la política, pulpines antipartido incluidos, solo fue acatada –hasta eso de la siete de la noche de ayer– por unas 50 personas, sí, pero bien bullangueras y agresivas. Aprendan de la capacidad movilizadora y educada del colectivo Con Mis Hijos No te Metas.