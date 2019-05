Sóbense, caviares: el CAL devuelve colegiatura a Chávarry

Después de tantas denuncias, se hizo una el fiscal supremo Pedro Chávarry. El Colegio de Abogados de Lima le devolvió su colegiatura, porque el Tribunal de Honor resolvió que “el Comité de Ética cometió irregularidades al dictar una medida cautelar no autorizada ni prevista en el estatuto de orden ni en sus normas internas”. Ojo que la resolución la firman Mario Amoretti y Delia Revoredo, dos pesos pesados en el Derecho peruano.

CINCO GATOS

Los camaradas del Frente Amplio pensaron que era oportuno –u oportunista– subirse a la marea popular contra los peajes corruptos firmados por Villarán y Castañeda. Tanto es así que se fueron a Puente Piedra a armar una movilización. Pero resulta que nadie los siguió. Solo estaban allí el congresista Marco Arana y algunos de sus colaboradores en el Congreso. No eran ni cinco gatos. No, pues. Así no juega Perú.

DÚO DINÁMICO LABORAL

Hace solo un año nadie habría imaginado que Daniel Salaverry y Marco Arana serían aliados, no solo políticos, sino administrativos. Ayer se reunieron en la Sala Grau del Congreso con un grupo de trabajadores nombrados, para prometerles una homologación. Parece que no aprenden del frustrado concurso público para colocar a su gente… perdón, para mejorar la calidad del recurso humano.

TODO POR UN VOTO

Cuidado con ese concurso que la UNI dicen que les pasará una factura de 700 mil soles por incumplimiento de contrato. Por lo demás, parece que Salaverry no solo está en campaña para reelegirse en la Mesa Directiva del Congreso, sino de levantar su imagen a como dé lugar. Por lo pronto, ya confirmó que acudirá al próximo programa de Andrés Hurtado, más conocido como “Chibolín”. “Conversaré de todo, sin censura”, dijo el papirriqui trujillano.

BLA, BLA, BLA…

“El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, con base en los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades, según la Ley Marco del Empleo Público”, reza un tuit de SERVIR. Bien bonito suena así escrito, pero todo es puro bla, bla, bla…

CATANA…

‘Vitocho’ García Belaunde le dio una catana a una conductora de radio-TV: “No te equivoques, nosotros no somos ni más ni menos que el presidente [Martín] Vizcarra. Patricia, aprende un poco de historia del Perú. ¿O sea nosotros vamos a aceptar lo que él quiere? Entiende, nosotros no somos sus secretarios”. Auch. Todo lo que provoca el debate de la llamada “reforma política” vizcarrista.

MALAS CONSEJERAS

Doña Yeni Vilcatoma se desvive retuiteando una nota de EXPRESO. Dice ella que en ningún momento hizo alusión a la salsera Yahaira ni menos la vinculó con el inquilino de Palacio. “En su momento lo aclaré. Tampoco me referí a Dianira Meza, que mencionaron en su edición del 21 de mayo”, nos increpa. Tranquila, doctora. La impaciencia y la incontinencia verbal son malas consejeras.

NARCOBUQUE TLÁLOC

Ya que le gusta tocar esos temas, le informamos que en agosto 2013, la consejera regional delegada de Moquegua, Dianira Meza, blindó a Martín Vizcarra al archivar la investigación que realizó la comisión presidida por la consejera Frida Morante sobre el narcobuque Tláloc, al parecer de ‘El Chapo’. Ni lo discutieron en el pleno del Consejo Regional, afirman. La dama en cuestión trabaja desde octubre de 2018 en el Gobierno del moqueguano, en la Oficina de Gestión Social del MTC. ¿Le pasamos las fotos?

ALLANAN UNIVERSIDAD

Desde mediados de mayo, en que hubo un megaoperativo en la Universidad Micaela Bastidas de Abancay, ya nada es igual en ese centro de estudios manejado por el radicalismo, al parecer en alianza con la corrupción más desembozada. Se allanaron las oficinas del Rectorado y varias otras dependencias universitarias, con cinco fiscales anticorrupción y una gran dotación policial.

EL RECTOR METIDO

El rector Adolfo Prado Cárdenas y otros están implicados en colusión agravada en la investigación de una obra de construcción del pabellón de Ingeniería de Sistemas, que data de febrero de 2018. Hay audio que compromete en coimas y otras trapacerías a unas autoridades. ¿Qué pasa con nuestras universidades? Hay un Consorcio de Sistemas que estaría en esta nueva danza que afecta a Abancay.

