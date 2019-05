Miguel Atala transfirió dinero de cuenta en Andorra a personas de su entorno

Las investigaciones del caso Lava Jato en lo que respecta al fallecido expresidente Alan García todavía no llegan a buen cauce. Y es que una reciente publicación de Caretas pone en evidencia un hecho concreto: que Miguel Atala dispuso gran parte del dinero que Odebretch le dio en una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA), y lo colocó en distintas cuentas suyas y de personas cercanas a él.

De acuerdo con la revista, Maher Hamideh, beneficiario de casi US$ 200 mil dólares sería primo del expresidente de Petroperú. Su nombre figura en dos operaciones de las nueve que realizó Atala para retirar el dinero de la BPA. La primera, por US$ 130 mil y, la segunda, US$ 57 mil. De igual manera, Nizar Yusuf, íntimo amigo de Atala, recibió exactamente el mismo monto que la segunda operación para Hamideh, es decir US$ 57 mil.

Otra historia por corroborar es que Atala haya dicho que ese dinero, después, lo entregó en efectivo al extinto García Pérez, pero hasta el momento no existen elementos para confirmarlo y eso impedirá que las indagaciones encuentren su camino.

Lo que se sabe es que, entre octubre de 2007 y febrero de 2008, Odebretch depositó un total de US$ 1,312,766.72 millones en la cuenta abierta por Atala a nombre de la offshore Ammarin Investment Inc. en seis armadas. Y este monto fue después repartido en su totalidad a diferentes cuentas bancarias. En total, son nueve las operaciones que realizó desde la BPA. Cinco fueron transferencias a cuentas propias de Scotiabank Perú en Panamá y Coconut Grove Bank en Estados Unidos; mientras que tres fueron transferencias a los personajes mencionados en líneas anteriores. Solo un movimiento de un monto bastante inferior al de las otras cuentas se realizó al Atlantic Security Bank de Gran Caimán.

Si bien al incorporarse como colaborador eficaz de la Fiscalía Miguel Atala salvó su pellejo y el de su hijo Samir para evitar ser enviados a prisión, la información brindada todavía tiene que recorrer un largo camino hacia la verificación. Mientras tanto, de no confirmarse siquiera una prueba, los beneficios que ha recibido así como el recorte de una posible pena podrían ser revertidos.

Cabe mencionar que Atala afirmó haber entregado a García el dinero en efectivo y en persona, pero hasta la fecha no solamente no ha entregado documentos o pruebas de este hecho, sino que también de los únicos testigos que sabrían de ello, uno está muerto (su exsocio Yamil Tali Hamideh), y el otro, Luis Nava, exsecretario durante el mandato del exmandatario aprista, ha optado por el silencio.

