Com. Constitución: Bartra y Quintanilla protagonizaron impase

La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, y el congresista Alberto Quintanilla, protagonizaron una acalorada discusión durante la sesión de este miércoles en el mencionado grupo de trabajo. El izquierdista cuestionó que la asesoría técnica de la comisión haya repartido copias de dictámenes que no llevaban la rúbrica de los autores. Dichos documentos habrían referido a los proyectos de Ley para la reforma política presentados por el Poder Ejecutivo.

“Nos reparten un par de hojas que da una serie de textos. ¿Quien lo firma, quien los suscribe, es un anónimo? Ni si quiera tiene fecha, señora presidenta. Eso es una absoluta falta de seriedad porque usted no puede decir fácilmente que es un documento que lo presenta la presidencia o que lo presenta le equipo de trabajo. ¿De quien es este documento?, Así no se puede debatir, seamos absolutamente serios”, dijo Quintanilla Chacón.

PUEDES VER: Salvador Heresi advierte que Ejecutivo presentaría cuestión de confianza.

Una fastidiada Bartra le quitó la palabra y acusó al legislador de desviar el debate y faltar el respeto.

“Usted está excediendo el tono para una comisión (…) yo soy profundamente tolerante, pero usted ha cruzado el límite. Permítame responderle porque tiene varias situaciones que ha puesto en materia de debate. Si fuese diligente, se daría cuenta que ya tiene 8 dictámenes de los 12 que ha enviado el Poder Ejecutivo”, respondió Bartra.

La fujimorista explicó que los documentos repartidos a los miembros de la Comisión de Constitución eran copias simples de los oficiales que ya se habían enviado vía correo electrónico. “Revise su correo, ahí están todos los dictámenes de lo que se ha avanzado hasta la fecha. Tiene ya 8 hasta hoy. El documento que usted dice que es apócrifo es el que está en la pantalla y se le ha entregado para facilitar el trabajo. Si no lo necesita, devuélvalo, con mucho gusto lo recogemos. Si no necesita el documento, por favor que el equipo técnico que lo recoja”, respondió la presidenta del grupo de trabajo.

Quintanilla, entonces, se vio obligado a pedir disculpas tras la explicación de la parlamentaria, no sin antes ratificar que repartir documentos en comisión que no llevan firma de autor, se trata de un acto “irregular”.

PUEDES VER TAMBIÉN: Rospigliosi: Enfrentamientos con el Congreso frenaron caída de Vizcarra en las encuestas.

“Yo estoy actuando absolutamente responsable y con respecto. No he calificado como doloso este acto, pero es un acto absolutamente irregular que se reparta un documento y no va a venir con la prepotencia de recogerlo. Si es asi, yo planteo que usted deje la mesa directiva. Me está diciendo que me va a quitar el documento, eso no es correcto. tenemos que tolerarnos”, expresó.

Finalmente, el izquierdista pidió disculpas “de lo que corresponda porque se moleste [o por lo que se haya molestado], pero aquí necesitamos dictámenes predecibles (…) si a usted le molesta, la verdad que es incomodo dirigirse a una persona que pone esa cara cuando uno interviene. La verdad, con todo respeto, suspendamos unos minutos para que nos tranquilicemos”.

Puedes encontrar más contenido como este siguiéndonos en nuestras redes sociales deFacebook y Twitter.