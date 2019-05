Confirman embargo a cuentas de PPK por 75 mil dólares

La Sala de Apelaciones del Poder Judicial confirmó la medida de embargo a dos cuentas del BCP pertenecientes al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, donde habría recibido dinero de Odebrecht, por lo cual se le investiga por supuesto lavado de activos.

Si bien la documentación bancaria refiere que las empresas de PPK cobraron 4.8 millones de dólares, las cuentas embargadas por orden del juez Víctor Enríquez Sumerinde, contienen US$ 73 mil (N° 193-34814752-1-14) y 37 mil soles (N° 193-34814731-0-93), montos que permitirían el pago de una eventual reparación civil.

La tesis que maneja el Ministerio Público es el presunto origen ilícito del dinero llegado de empresas extranjeras entre el 2007 y 2015, algo que el exmandatario había negado, pero por lo cual se encuentra con arresto domiciliario desde hace un mes.

Según la Fiscalía, la empresa TRG Allocational Offshore Ltd. transfirió a PPK alrededor de US$ 293,572 entre el 2012 y 2015.

Entre 2007 y 2015 la empresa Ternium S.A. hizo 28 movimientos por un total de US$ 714,047, y TRG Management LP envió al exjefe de Estado US$ 28,310 entre el 2008 y el 2010. En total, las transferencias ascienden a US$ 1’350,000.

La decisión también tomó en cuenta antecedentes de lavado de activos con “sospecha razonable”. LAEFM, First Capital y Westfield Capital también recibieron dinero de los brasileños por supuestas asesorías para el Trasvase Olmos y los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

El fiscal superior adjunto del equipo Lava Jato, Oliver Chávez, señala que se debe determinar el origen de estas transferencias y si son legales.