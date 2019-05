David Dumet, primer puesto en examen de la JNJ, pide disculpas públicas

"Reconozco que he cometido (...) pido mis más sinceras disculpas", expresó Dumet en una misiva que recibió este diario.

El abogado David Dumet Delfín, quien obtuviera el primer puesto en el examen de conocimientos para postular a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), pidió disculpas por las “ácidas críticas” que mantuvo vía Twitter hacia varias personalidades periodísticas y políticas.

“Reconozco que he cometido excesos e incluso que el uso de algunos términos legítimamente han podido resultar ofensivos para algunas personas. A ellos les pido mis más sinceras disculpas. Me he dejado llevar por esta dinámica exacerbada, perversa, a veces salvaje y descarnada en la que cada vez más, en mayor medida, las redes sociales se han convertido”, dijo en una misiva remitida a EXPRESO.

Dumet, quien tiene cerca de 35 años de ejercicio profesional en la abogacía, recalcó que toda opinión la hizo en pleno ejercicio de su libertad de expresión, pero reconoció que traspasó en algunos momentos los límites. Además, se describe como una persona tolerante a otras formas de pensar, por más que se opongan a la suya.

“Creo que las personas que han compartido conmigo la tarea de servir a la Nación, sea como jefes, como mis compañeros o como personal a mi cargo; así como los cientos, sino miles de estudiantes con los que he tenido el honor de compartir las aulas, podrán dar fe que siempre he actuado con objetividad y respeto a las opiniones y formas de ser y pensar, aun cuando cuando no fueran coincidentes con las mías”, explicó.

Finalmente, indicó que “si, con la prosecución del proceso del concurso, la Comisión decide darme el honor de formar parte de la Junta Nacional de Justicia, actuaría con esa misma lealtad, responsabilidad y honestidad que ha guiado mi vida”.

Cabe señalar que Dumet se ha desempeñado como docente universitario y también ha servido en distintas entidades como la Academia de la Magistratura y la Escuela Nacional de Control. Recientemente ha sido director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Gerencia General del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y, antes, llegó a ser asesor de alta dirección en los ministerios de Agricultura (2012-2014) y Vivienda, Construcción y Saneamiento (2014-2015)

El letrado había recibido una ola de críticas puesto que en diversos momentos realizó controversiales comentarios en la red social Twitter, donde critica con calificativos nada agradables al fiscal José Domingo Pérez, al juez Richard Concepción Carhuancho, al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, entre otros.

