Fiscal asegura que varios jueces, fiscales y políticos tienen vínculos con “Los Cuellos Blancos”

La fiscal especializada en crimen organizado, Rocío Sánchez, dio a conocer el último miércoles que varios jueces, fiscales, empresarios y hasta políticos estarían vinculados a la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Cabe resaltar que Sánchez es la encargada se sacar adelante una investigación al respecto.

En entrevista para RPP, la fiscal fue crítica con el Congreso de la República porque, según dijo, lo que ha hecho es “recortar” la labor investigativa del Ministerio Público en lo referente al caso de la organización criminal. Se refirió específicamente al caso de extradición del exmagistrado César Hinostroza y cómo el Legislativo afectó el proceso.

“España ha calificado el hecho de manera objetiva, ha señalado que existen delitos, que esas llamadas y comunicaciones no solamente son coloquios, son hechos delictivos. Lo que no puede entender, dice la resolución, es que si se supone que la hipótesis de la organización es nombramiento de jueces o funcionarios para una red de corrupción, cómo puede ser que el funcionario que los nombra no está dentro de la organización (…) Esa es objetivamente la radiografía que ha realizado el gobierno español”, dijo.

En este sentido, precisó que “el congreso no puede limitar a la Fiscalía su acción constitucional de investigación. Han recortado, por ejemplo, que nosotros podamos saber si es verdad o no que existen funcionarios, jueces y fiscales que estando en actividad forman parte de una red de corrupción. Hay funcionarios, jueces, fiscales, empresarios, políticos, una red de corrupción de organización que si no se apunta a investigar con la participación de los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, no vamos a poder saber qué funcionarios del CNM habrían participado como intermediarios en estos supuestos nombramientos ilegales, en ventas de exámenes, los favores, no vamos a saber”.

Sánchez advirtió que es posible que por las limitaciones que tiene su despacho y la intervención del Congreso, podrían haber funcionarios vinculados a Los Cuellos Blancos trabajando en la nueva Junta Nacional de Justicia.

La representante del Ministerio Público advirtió que en su investigación también existe vinculación de empresarios con políticos que hacen algún tipo de tráfico de influencias y favoritismo.

