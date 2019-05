Martín Vizcarra: “Vamos a hacer lo que sea para llevar adelante la reforma política”

Presidente dijo que la reforma política "no es un capricho de la autoridad o de la población, (sino que) es una necesidad".

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo este viernes no tener problemas en que el Congreso revise la inmunidad de manera integral, incluyendo la presidencial. No obstante, solicitó que esto no se haga por “intereses personales”.

“Yo no tengo ningún problema [que revisen la inmunidad presidencial], que lo vean de manera integral, nosotros queremos que las decisiones que se toman no sean en base a intereses personales, que sean en función del beneficio de toda la población”, declaró desde la región Moquegua.

Además, al ser consultado acerca de la posibilidad de presentar una nueva cuestión de confianza, el jefe de estado remarcó que su Gobierno hará lo que sea necesario con tal de llevar adelante la reforma política, siempre en el marco de un irrestricto respeto a la Constitución.

“Vamos a hacer lo que sea con tal de llevar adelante la reforma política”, subrayó Vizcarra, y añadió que si bien el país “requiere de agua y carreteras, también necesita una democracia más fortalecida e instituciones con mayor confianza de la población”.

En tal sentido, anotó que “no es un capricho de la autoridad o de la población, (sino que) es una necesidad de la sociedad”, porque va a fortalecer la democracia.

No obstante lo declarado por el dignatario, de acuerdo a la última encuesta de Ipsos, el 67 % de peruanos no está al tanto de las iniciativas de reforma política del Ejecutivo.

A consideración del exgobernador moqueguano, el Legislativo debería y aprobar la reforma política, en vez de estar “perdiendo el tiempo” en sacar una ley para evitar su postulación a las elecciones del 2021.

